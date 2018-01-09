رئيس الجمهورية : برنامج الدولة في الفترة المقبلة هو التوجه نحو التعليم الإلكتروني

الدمازين 9 - 1 - 2018 م ( موفد سونا) -اعلن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ان برامج الدولة فى مجال التعليم في الفترة المقبلة تتجه نحو تطبيق التعليم الالكترونى الذى يحقق الجودة فى مجال التعليم اضافة الى تخليص الطلاب من حمل كتب المقررات .

جاء ذلك خلال مخاطبته حفل افتتاح المبنى الجديد للمجلس التشريعى لولاية النيل الازرق مساء اليوم واشار رئيس الجمهورية الى ان خطة الدولة لتعميم الزامية تعليم الاساس لكل طفل سودانى وصل الى عمر الست سنوات .

واكد ان الدولة تسعى للتوسع فى مجال التعليم والارتقاء به وتجويده مبينا ان برامج الحكومة ترتكز كذلك على برنامجين مهمين هما زيرو عطش الذى يهدف لتوفير المياه الصحية للانسان والحيوان، فضلا عن برنامج توفير الرعاية الصحية الاولية للمواطنين فى كل ولايات البلاد كما دعا رئيس الجمهورية مواطنى الولاية لدعم مسار السلام .

