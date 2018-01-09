البشير : ولاية النيل الأزرق بدأت تتعافى من الحرب

الدمازين 9 - 1 - 2018 م ( سونا ) - قال رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أن ولاية النيل الأزرق بدأت تتعافى من الحرب واضاف " نحن اعلنا وقف إطلاق النار ولكن الحرب لم تتوقف ، ولم يكتمل السلام

وقال البشير لدي حديثه أمام أعضاء المجلس التشريعي بولاية النيل الأزرق مساء اليوم "ان برنامج الدولة هو توسيع دائرة السلام داعيا أبناء الولاية المتواجدون في الجبال والغابات العودة الى حضن الوطن لبناء السودان وتنمية الولاية وقال " تعالوا وانضموا الي اهليكم لنضع يد علي يد لنبني البلد " .

واشار الى ان الولاية تأخرت كثيرا بسبب الحرب واضاف انها ظلمت من قبل أبناءها وقال ان انه لو لا تمرد والي الولاية إشارة الي " مالك عقار" لنال الناس حقوقهم كاملة سواء من المركز او الولاية.

وقال ان الصراع بين المجموعات وتنازعها ليس من اجل تنمية النيل الأزرق وخدمتها او خدمة مواطنيها " بل انها تطلعات وطموحات شخصية وهي أجندة خارجية " واضاف لو تحقق السلام لكان هناك تنمية .

وقال رئيس الجمهورية أن تشييد المجلس التشريعي لولاية النيل الأزرق بمبناه الجديد مؤشر مهم جدا ، لاهتمام السلطة بمستوياتها المختلفة بالمجالس الولائية.

وأوضح أن زيارته لولاية النيل الأزرق جاءت متزامنة مع أعياد استقلال البلاد وحيا الرئيس رعيل الحركة الوطنية الذين حققوا الاستقلال مشيرا الي ان السودان اول دولة نالت استقلالها في أفريقيا جنوب الصحراء ودعمه لكل حركات التحرر في أفريقيا وآخرها مناهضته للنظام العنصري في جنوب أفريقيا .

وحيا رئيس الجمهورية قوات دفاع السودان الذين كان لهم دور كبير في استقلال السودان كما حيل الزعيم الازهري ورفاقه.

