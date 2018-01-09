البشير يجدد التزام الحكومة بتحقيق السلام والتنمية في البلاد

خور التمد 9 - 1 - 2018 م ( سونا) - جدد رئيس الجمهورية المشير عمر أحمد البشير التزام الحكومة بتحقيق السلام والتنمية في كل ربوع السودان .

ودعا خلال افتتاحه كبري خور التمد بمنطقة بكوري بمحلية قيسان بولاية النيل الأزرق الي التمسك بالسلام والمحافظة عليه من اجل انطلاق مسيرة التنمية ، مؤكدا ان التمرد والحرب سببا في إيقاف عجلة التنمية في البلاد.

وجدد رئيس الجمهورية الدعوة للمتمردين الي الرجوع الي رشدهم ونبذ الحرب ، منوها الي ان الحرب زعزعت أمن المواطن، ووعد الرئيس المواطنين بتشييد طريق قيسان الدمازين .

من جانبه أكد والي ولاية النيل الأزرق حسين ياسين حمد مضي حكومة الولاية في تحقيق السلام والتنمية من خلال تنفيذيها للطرق بالولاية ، وأعلن ترشيح أهل الولاية للبشير لفترة رئاسية ثانية لافتا الي اهتمام حكومة الولاية بالعائدين من اجل تحقيق التنمية .

وتشير ( سونا ) الي ان كبري خور التمد بمحلية قيسان تم إنشاؤه من قبل شركة آيات بطول 120 مترا وبتكلفة بلغت 47 مليار جنيه وله منافع إقتصادية واجتماعية وسياحية للمواطنين فضلا عن انه رابط بين ولاية النيل الأزرق ودولة اثيوبيا وتمتاز منطقة قيسان بأنها منطقة غنية بالزراعة بمختلف المنتجات والثروة الحيوانية.



