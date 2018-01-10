باريس تبرم عقودا مع بكين أبرزها في قطاعي النووي ولحوم البقر



بكين 10 - 1 - 2018 م أ ف ب ) - أبرم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الساعي إلى إعادة التوازن في العلاقة التجارية مع بكين، إتفاقا جاء في أوانه لشركة اريفا الفرنسية وأعلن رفع الحظر الصيني عن لحوم البقر الفرنسية. كما اتفق البلدان على فتح فرع لمركز بومبيدو الفرنسي في شنغهاي.

وبعد زيارة ماكرون إلى قصر امبراطور الصين في المدينة المحرمة استقبله نظيره شي جينبينغ بعد الظهر في قصر الشعب المهيب المحاذي لساحة تيان انمين في بكين. وفي ختام لقاء ثنائي حضر الرئيسان توقيع عدد من الوثائق وبينها «مذكرة اتفاق تجاري» تنص على بناء شركة أريفا مركزا لإعادة تدوير الوقود النووي المستخدم في الصين. ورحب وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لوميرالمشارك في الوفد بالاتفاق مؤكدا أنه «يوازي ما قيمته 10 مليارات يورو فورية ستنقذ الشركة»، علما أن هذه الورشة الهائلة فرصة ذهبية لمجموعة أريفا الفرنسية المتخصصة في الطاقة النووية المدنية التي تواجه صعوبات مالية وتتفاوض منذ عشر سنوات مع شريكتها «شركة الصين الوطنية للنووي».

وأكد لومير «تلقينا ضمانات على العقد مع تحديد موعد توقيعه في الربيع».

كما أعلنت الرئاسة الفرنسية أن المفاعل النووي الذي تقيمه شركة كهرباء فرنسا في جنوب الصين، سيباشر العمل بعد حوالي ستة أشهر على الأرجح، ليكون أول مفاعل نووي من الجيل الثالث قيد العمل في العالم، قبل المحطتين قيد البناء في فلامانفيل في فرنسا وفي فنلندا وواجهتا الكثير من التأخير والتكاليف الإضافية.

لا لاستثمارات النهب

يريد الرئيس الفرنسي العودة إلى باريس وفي جعبته حوالي 50 عقدا واتفاقا. ففرنسا تسعى إلى «إعادة التوازن» إلى العلاقات التجارية الثنائية في وقت تسجل أكبر عجز في تجارتها الخارجية مع الصين (30 مليار يورو عام 2016).

وأعلن ماكرون ان الصين سترفع «في غضون ستة اشهر» بالكامل الحظر المفروض على لحوم البقر الفرنسية منذ 2001 بعد أزمة «جنون البقر».

وتريد باريس بصورة خاصة انفتاحا أكبر للأسواق الصينية أمام منتجاتها الزراعية والغذائية الاخرى (لحوم ودواجن ونبيذ وكحول) وكذلك مصارفها، وعقد صفقات لبيع طائرات إيرباص ومحركات سافران. وصل الرئيس الفرنسي إلى الصين برفقة وفد من رؤساء نحو خمسين شركة بينها أريفا وإيرباص وسافران وشركة كهرباء فرنسا.

في المقابل، تود باريس تشجيع الاستثمارات الصينية في فرنسا. لكن لومير أقر انه يرفض «الكثير» من المشاريع الصينية، موضحا «إننا نقبل استثمارات على المدى الطويل، لا استثمارات النهب».

وحضر الرئيس الفرنسي توقيع عقد مع المجموعة الصينية العملاقة للبيع على الإنترنت «جاي دي دوت كوم» تعهدت بموجبه بيع منتجات فرنسية بقيمة ملياري يورو على مواقعها خلال السنتين المقبلتين، مبدية في المقابل استعدادها لفتح فرع لها في فرنسا.