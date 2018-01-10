اقتصادى:توجيه المركزى برفع رؤوس أموال المصارف يحقق الاستقرارالمالى لهذه المؤسسات المالية

الخرطوم 10 -1- 2018م (سونا) - قال بروفيسور الكندى يوسف المحلل الاقتصادى استاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية أن توجيه بنك السودان برفع رؤوس أموال المصارف والبنوك يساههم فى تحقيق الاستقرار المالى والسلامة المالية لهذه المؤسسات المالية .

وأشار الكندى فى تصريح ل(سونا) الى المردودات الإيجابية المترتبة على هذه الخطوة والتى تتمثل فى رفع جاهزية هذه المصارف للإستفادة من الفرص المتاحة لمواجهة التحديات بعد رفع الحظر الإقتصادى الأمريكى عن البلاد .

وأضاف الكندى أن الخطوة تساهم الى حد كبير فى تحفيز وأستقطاب تحويلات المغتربين إضافة الى الإستثمارات الوطنية والأجنبية فضلا عن جذب موارد النقد الاجنبى الى القنوات الرسمية مشددا على ضرورة توجيه هذه الموارد نحو القطاعات الانتاجية للمساهمة فى تحقيق الاستقرار المالى والنمو الاقتصادى المستدام من خلال زيادة الإنتاج والإنتاجية ومكافحة معدلات التضخم والاستقرار العام لسعر الصرف وأسعار السلع مناشدا كافة الجهات المنتجة ووزارات القطاع الاقتصادى والقطاع الخاص بدعم موازنة هذا العام عبر زيادة حجم صادرات البلاد ذات القيمة المضافة خاصة أن الموازنة تعتبر أول موازنة لحكومة الوفاق الوطنى وجاءت مستصحبة لمخرجات الحوار الوطنى ومرتكزة على أسس التحرير والانفتاح الاقتصادى كما جاءت هذه الموازنة مؤكدة على الدور المهم للقطاع الخاص فى قيادة عجلة التنمية والإستقرار الإقتصادى فى البلاد .

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