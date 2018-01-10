وزير المعادن يتعهد بتطوير أسواق التعدين التقليدى

الخرطوم 10-1-2018(سونا) - تعهد وزير المعادن بروفيسور هاشم علي سالم بتطوير أسواق التعدين التقليدي في أكثر من (14) ولاية من ولايات السودان ، مشيرا الى ان وزارته ستقوم بتطوير تلك الأسواق بعد ان اعتمدت ذلك في ميزانيتها للعام 2018 .

واكد الوزير خلال مخاطبتة تدشين معدات السلامة والاحتياجات الشتوية للعاملين في مشروع التعدين التقليدي أمس الذي نظمته الادارة العامة للتعدين التقليدي بالشركة السودانية للموارد المعدنية على أن هناك ثلاث أشياء ستقوم الوزارة بها في كل سوق من جملة الـ(75) سوقا وهي توفير مياه نظيفة ، ووحدة علاجية بكل سوق الى جانب اسعاف للحالات الحرجة وتابع الوزير "بسبب عدم وجود الاسعاف في تلك الاسواق خسرنا ارواح كثيرة " وزاد " لوكان هناك اسعاف واقف بلحق الناس التى تنهار عليها الأبار الى المستشفيات لن نفقد ارواح بهذه الأعداد" وقطع الوزير بقولة : ( نحن في العام 2018 ما عايزين نفقد ولاروح واحدة ونحن العلينا بنعملوا وبعد ذلك الاقدار بيد الله ) ، مشيرا الى ان الوزارة ستقوم خلال العام 2018 بادخال (2) مليون معدن في التأمين الصحي الى جانب انشاء صندوق للتكافل الاجتماعي.

وأكد الوزير وجود خطة للايقاف التدريجي لاستخدام الزئبق في التعدين التقليدي لجهة أن الإيقاف الفوري غير المشفوع بدراسة أمر خطير ، مشيرا الى ان وزارته ستقوم يابقاف الزئبق تدريجيا لحين حلول موعد الايقاف النهائي في العام 2020 ، وتعهد الوزير بان يكون سعر الزئبق معقولا ومناسبا وان يتم بيعه في مناطق التعدين ، موجها شركة سودامين " الذراع الخدمي للوزارة" ببيع الزئبق في أسواق التعدين بالولايات ووقف بيعه بالخرطوم وان يكون بسعر مناسب وزاد بقوله : ( نحن لا نرغب في تحقيق أرباح من الزئبق خاصة انه يعتبر وسيطا لاستخراج الذهب وهو ليس تجارة لنربح منها "،مشيرا الى ان وزارته توصلت مع عدد من الجهات لبدائل صديقة للبيئة تستخدم في استخلاص الذهب من بينها تجارب " تركية وألمانية وصينية " تستخدم المياه ومواد صديقة للبيئة ، مشيرا الى انها حققت نجاجا كبيرا ووصلت نسبة الاستخلاص فيها لاكثر من 85% .

من جانبة كشف مدير الإدارة العامة للتعدين التقليدي عمار باشري أن انتاج التعدين التقليدي في العام 2017 وصل الى أكثر من (91) طنا ، مشيرا الى ان التعدين التقليدي ينتشر في (14) ولاية من ضمنها ولاية الخرطوم الى جانب (55) محلية و(144) منطقة و(244) موقعا للتعدين بالاضافة الى (78) سوقا و(44.296) بئرا للذهب و(5668) طاحونة لطحن حجز الذهب الى جانب (5398) حوض غسيل ، مشيرا الى ان التعدين التقليدي حقق طفرة كبيرة في تحصيل العوائد الجليلة تعادل 98% وهي نسبة اعلي من ما تحقق في العام 2016 .