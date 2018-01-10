نيكي ينخفض 0.07 %في بداية التعامل بطوكيو

طوكيو10-1-2018 م (رويترز) - إنخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.

وتراجع نيكي 0.07 في المئة إلى 23832.81 نقطة كما نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.02 في المئة إلى 1888.83 نقطة