السعر التأشيري للدولار اليوم الأربعاء

الخرطوم 10-1-2018(سونا) - حدد بنك السودان المركزى السعر التأشيرى للدولار اليوم الأربعاء ب 8.4076 جنيه وعليه فإن النطاق الأعلى هو 8.9120 جنيهات والادنى هو 7.9031 جنيهات.













