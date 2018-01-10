الملتقى الاول لمديرى التخطيط التنموى بالولايات يختتم أعماله ويصدر توصياته

الخرطوم 10-1-2017م(سونا) - أختتم الملتقى الاول لمديرى التخطيط التنموى ونقاط الارتكاز بالولايات الذى استضافته ولاية شمال كردفان بمدينه الابيض أعماله واصدر توصياته أمس.

وأوصى الملتقى ان ينعقد ملتقى مديري التخطيط ونقاط الارتكاز سنويا بالتبادل بين الولايات وان ينظم الملتقى المقبل بولاية النيل الأبيض او جنوب دارفور وان يتم تخصيص مكونات محلية للمشروعات على المستوى الولائي والاتحادي من قبل الوزارات الاتحادية للولاية المعنية .

ودعت التوصيات فى محور التنسيق الى التوافق بين برامج المانحين والمنظمات الدولية والبرامج الوطنية حسب الأولويات والعمل على تنفيذ سياسة الانتقال من العون الإنساني إلى الإنعاش المبكر والتنمية بالولايات ، وإحكام التنسيق بين مستويات الحكم المختلفة للاستفادة القصوى من العون الخارجي .

وفيما يتصل بمحور بناء القدرات البشرية أكدت التوصيات على تحديد الاحتياجات التدريبية حسب الحاجة الفعلية لإحكام تنسيق العون الدولي بالولايات وإعداد دليل تدريبي شامل مع تخصيص التمويل اللازم مع التركيز على الجودة الشاملة .

وفى محور المتابعة والتقييم دعت التوصيات الى تفعيل المتابعة والتقييم لمراحل المشروعات الممولة أجنبيا والتركيز على دراسة الاثر التنموي لها ، والحفاظ على استمرارية مشاريع التنمية بعد انتهاء التمويل ورصد عدد الدول المانحة والمنظمات والوكالات الإقليمية والدولية لكل ولاية .

وفى محور البناء المؤسسي أكدت التوصيات على ضرورة تكوين إدارات التخطيط بالمحليات وتقويتها وربطها بإدارة التخطيط التنموي وتعزيز التخطيط الشبكي وتفعيل دور نظم المعلومات و تعزيز عملية تحديد الاحصائيات والبيانات حول المجموعات والمناطق المستهدفة بتدخلات العون الدولي .

وشارك في المنتدى وزير التعاون الدولى ادريس سليمان ووزيرة الدولة بالتعاون الدولى الاستاذة سمية اكد ووزير الدولة بمجلس الوزراء الأستاذ عثمان واش ووالى شمال كردفان مولانا أحمد هارون ومديري التخطيط التنموي ونقاط الارتكاز بالولايات.