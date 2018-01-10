النيل الأزرق ترشح البشير لدورة رئاسية جديدة فى انتخابات 2020م

الدمازين10- 1 - 2018 م (موفد سونا) - أعلن رئيس المجلس التشريعي بولاية النيل الأزرق سراج الدين حمد عطا المنان بإسم الأحزاب السياسية والإدارات الأهلية ومكونات الولاية المختلفة ترشيح المشير البشير لدورة رئاسية ثانية في انتخابات 20 20 .

وقال سراج الدين خلال مخاطبته أمس أعضاء المجلس علي شرف افتتاح مبني المجلس الجديد وبحضور رئيس الجمهورية المشير البشير ووالي النيل الأزرق حسين ياسين إن الولاية شهدت استقرارا أمنيا وسياسيا واتسعت دائرة الأمن فيها إلا في بؤر صغيرة في أطرافها .

وأشاد سراج الدين بقرار رئيس الجمهورية بتمديد وقف إطلاق النار مؤكدا انه قرار وجد استحسانا من أهل الولاية الذين يرغبون في تحقيق السلام والاستقرار بعد معاناتهم من ويلات الحرب .

وناشد حملة السلاح من الحركة الشعبية قطاع الشمال والحركات المسلحة الاخري بالاستجابة لنداءات السلام والانضمام الي التفاوض والحوار وصولا الي سلام دائم في البلاد.

وأكد سراج الدين مضي الولاية في إنفاذ توصيات الحوار و الوثيقة الوطنية والتي إنه قال بموجبها شهدت الولاية استقرارا سياسيا وذلك بمشاركة عدد كبير من الأحزاب السياسية والحركات المسلحة في حكومة الولاية مؤكدا أن المجلس تمكن من القيام بواجبه تجاه شعبه وظل منذ انشائه في عام 1995 بمهامه وسلطاته الدستورية بإصداره جملة من القرارات التي تستهدف استقامة الجهاز التنفيذي للمساهمة في القضايا الوطنية .

