ارتفاع معدل التضخم في الصين إلى 8ر1% خلال الشهر الماضي

بكين10 -1- 2018 م (واس) - أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم، ارتفاع أسعار المستهلك في الصين خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 8ر1% سنويًا، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 9ر1% سنويًا بعد ارتفاعها بنسبة 7ر1% خلال نوفمبر الماضي. وبلغ معدل التضخم الشهري خلال ديسمبر الماضي 3ر0%، مقابل نحو 0% في الشهر السابق.

وأشار مكتب الإحصاء الوطني إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر4% سنويًا، متجاوزًا توقعات المحللين التي كانت 8ر4%، بعد ارتفاعه بنسبة 8ر5% سنويًا في الشهر السابق.

