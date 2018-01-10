الساعة الآن اليوم آخر تحديث 03:13:00 PM

أخبار العالم - اخبار عالمية

ارتفاع معدل التضخم في الصين إلى 8ر1% خلال الشهر الماضي

التاريخ : 10-01-2018 - 09:37:00 صباحاً
بكين10 -1- 2018 م (واس) - أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم، ارتفاع أسعار المستهلك في الصين خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 8ر1% سنويًا، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 9ر1% سنويًا بعد ارتفاعها بنسبة 7ر1% خلال نوفمبر الماضي. وبلغ معدل التضخم الشهري خلال ديسمبر الماضي 3ر0%، مقابل نحو 0% في الشهر السابق.
وأشار مكتب الإحصاء الوطني إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر4% سنويًا، متجاوزًا توقعات المحللين التي كانت 8ر4%، بعد ارتفاعه بنسبة 8ر5% سنويًا في الشهر السابق.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء