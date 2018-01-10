المؤتمر الوطنى بالجزيرة:زيارة نائب الرئيس حققت جملة من المكاسب

مدني 10-1-2018م (سونا) - استمع المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة في إجتماعه اليوم برئاسة الدكتور محمد طاهر ايلا والي ولاية الجزيرة رئيس المؤتمر الوطني الى تنوير عن الأداء التنفيذي ونتائج زيارة نائب رئيس الجمهورية للولاية.

وقال الأستاذ دفع الله الريح أمين الإعلام الناطق الرسمي بإسم حزب المؤتمر الوطني بالولاية في تصريح /لسونا /إن رئيس المؤتمر الوطني بالولاية أكد أن زيارة نائب رئيس الجمهورية للولاية عززت التواصل مع رئاسة الجمهورية وحققت جملة من المكاسب في قطاعات الصحة والتعليم ومعاش الناس وبرنامج جمع السلاح و العربات غير المقننة .

وقال إن الوالى عبر عن إشادته بتدافع أهل الولاية لإستقبال نائب رئيس الجمهورية في كل المواقع التي شملتها الزيارة مما أكد إلتفاف المواطنين وتمسكهم بحكومة الأمل والتحدي وبرامجها التنموية والخدمية التي لامست أشواق وتطلعات إنسان الجزيرة وجدد الإهتمام بمعاش الناس ودعم القطاع الزراعي ودعم العاملين وتوفير إحتياجاتهم والإهتمام بالقطاع الصناعي و تطويره والإهتمام والتوسع في برامج الدعم الإجتماعي وكفالة الأيتام ومظلة التأمين الصحي.

وأضاف أن رئيس المؤتمر الوطني شدد على ضرورة توصيل الدعم لمستحقيه وحصر ورعاية الأرامل في كل الولاية وإستمرار برنامج سفلتة الطرق و الإنارة لينطلق العمل بطريق الفريجاب - الهدى وإستمرار العمل في طريق مدني - الخرطوم المزدوج وغيرها من الطرق حتى تشمل كل الولاية مهنئآ نقابة المحامين على الإنتصار والفوز بمنبر المحامين مثمنآ جهد الطلاب بإعتبارهم أهم الشرائح .

وأعلن عن قيام نيابة ومحكمة لجرائم المعلوماتية بالولاية .

وكان الشيخ تاي الله أحمد فضل الله نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بالولاية قد قدم تقريرا حول الأداء السياسي للعام 2017م.

فيما عبر أعضاء المكتب القيادي عن فخرهم وإعزازهم بالتنمية التي انتظمت الولاية وبالتدافع الجماهيري الذي يؤكد رضاء المواطن بالانجازات والنجاحات التي حققتها حكومة الولاية في مجال التنمية والخدمات .