وزارة الزراعة بنهر النيل تدعو لتحقيق إنتاجية عالية لمحصول القمح هذا العام

عطبرة 10-1-2018 (سونا) - دعا دكتورعمر أحمد وزير الزراعة والثروة الحيوانية بولاية نهر النيل الي بذل المزيد من الجهود لتحقيق إنتاجية عالية لمحصول القمح هذا العام ، معلنا عن جاهزية وزارته بمعالجة مشكلة إنحسار النيل .

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمحلية أبوحمد للوقوف والاطمئنان على الموسم الشتوي بالمحلية.

وكان في استقباله الاستاذ عبد العال خرساني معتمد ابوحمد وقيادات المحلية ورافقه عدد من قيادات وزارة الزراعة بالولاية حيث عقد اجتماعآ فور وصوله بقاعة محلية أبوحمد ضم قيادات الزراعة بالولاية والمحلية

وأوضح الوزير أن الزيارة تجيء بغرض الوقوف علي سير أداء الموسم الشتوي والإطمئنان علي زراعة محصول القمح والمساحات المزروعة وكذلك الوقوف على معوقات سير الأداء ووضع المعالجات اللازمة .

وثمن الوزير جهود محلية أبوحمد ودعمها في الفترة الماضية لحل مشكلة إنحسار النيل ببعض المناطق وأكد متابعته لمشروع كهربة المشاريع الزراعية وتوفير حصة المحلية من الجازولين والتقاوي ، مشيرا إلى أهمية إدخال الحيوان ضمن الدورة الزراعية وتفعيل دور مدارس المزارعين ، مشيدا بجهود معتمد محلية أبوحمد واهتمامه بالقطاع الزراعي بالمحلية .

من جانبه رحب الأستاذ عبد العال خرساني مختار معتمد محلية أبوحمد بوزير الزراعة بالولاية وإدارات الوزارة وأشار الي جهود المحلية في كهربة المشاريع الزراعية وأكد التزام المحلية بدفع مبالغ دراسات كهربتها وتذليل كافة العقبات التي تعترض سير الأداء .

وقال المعتمد إن أبوحمد في الفترة المقبلة ستكون الافضل في مجال المشاريع الزراعية خاصة بعد دخول الكهرباء ،داعيا الي تضافر الجهود لزيادة الإنتاج والإنتاجية.

الى ذلك قدم الأستاذ عمر محمد عبدالله مدير الإدارة العامة للزراعة والثروة الحيوانية بمحلية أبوحمد تقريرا عن سير أداء الموسم الشتوي وزراعة محصول القمح مشيرا إلى عمليات تأهيل المشاريع الزراعية وقال إن المشاريع التي دخلت في الموسم الشتوي يمضي العمل فيها بصورة جيدة .

وإستمع وزير الزراعة بولاية نهر النيل إلي إدارات الزراعة والثروة الحيوانية حيث قدموا تقارير عن سير الأداء بإداراتهم .

وتشير /سونا /ى إلى أن وزير الزراعة بولاية نهر النيلالمرافق له وقفوا علي سير الموسم الشتوي بمشروع الأمن الغذائي ومشروع شركة دال وتفقدوا سير العمل بالموسم الشتوي بهذه المشاريع والتقي سيادته والوفد المرافق بإدارات هذه المشاريع ومجالس الإنتاج والمزارعين وجمعيات المزارعين ووقفوا علي المساحات المزروعه علي أرض الواقع.

وأكد الوزير تذليل كافة العقبات التي تعترض سير العمل بالموسم الشتوي وثمن جهود معتمد المحلية ومساهمته الواضحة في المشاريع الزراعية للدخول في الموسم الشتوي.

وإختتم الوزير زيارته بمشروع الفداء الزراعي والتقي بإدارات المشروع ومجلس الإنتاج ودعا للعمل سويا من أجل إنجاح هذا الموسم وأكد متابعته للموسم الشتوي ووضع الحلول والمعالجات لكل معوقات العمل.

