وزير الدولة بالمالية: قضايا الأمن الغذائي أصبحت موضع اهتمام عالمي لارتباطها بحياة المواطنين

الخرطوم 10-1-2017م (سونا) - قال الأستاذ مجدي حسن يسن وزير الدولة بالمالية مقرر اللجنة العليا لمبادرة السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي بالإنابة إن قضايا الأمن الغذائي أصبحت موضع اهتمام عالمي رسمي ومجتمعي وذلك لارتباطها بحياة المواطنين.

وأضاف سيادته في ورشة عمل "مبادرة السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي" التي نظمتها وزارة المالية الاتحادية بالتنسيق مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أن الورشة تهدف إلى التداول حول المشروعات المقترحة للمبادرة والتي خفضتها الدراسة الفنية للمبادرة من 150مشروعا إلى 24 مشروعا متمثلة في مشروعات البنية التحتية ومشروعات حصاد المياه ومشروعات الخدمات الزراعية وغيرها.

وأضاف ان التكلفة الكلية لهذه الدراسة التي أعدتها شركة لامير الألمانية 31 مليون دولار بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا لوضع هذه المشروعات في قائمة الأسبقيات للنظر في توفير التمويل اللازم لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لها وذلك للخروج بخطة عمل حول كيفية تمويل البنيات الاساسية المرتبطة بها.

وأوضح الوزير أن الورشة تأتي متسقة مع الأهداف التي ترمي لها برامج وإستراتيجيات البلاد لزيادة إنتاج الغذاء وزيادة الصادر لمقابلة الطلب المتنامي في الوطن العربي خاصة على السلع الغذائية التي يتمتع فيها السودان بميزة تفضيلية مثل اللحوم والحبوب الزيتية وغيرها.