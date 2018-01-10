ترتيبات لافتتاح مشروعات في ختام فعاليات مهرجان البحر الأحمر للسياحة

بورتسودان 10-1-2017م (سونا) - ترأس والي البحر الأحمر بالإنابة اللواء الركن مصطفى محمد نور بمكتبه اجتماع اللجنة الخاصة بإعداد المشروعات التي سيتم افتتاحها في ختام فعاليات مهرجان البحر الأحمر للسياحة والتسوق الحادي عشر الذي يشرفه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية في السابع من فبراير المقبل.

وتناول الاجتماع المشروعات ومستوى الإعداد والتحضير لهذه الافتتاحات التي شملت قطاعات الصحة والتعليم والمياه والطرق ومشروعات السياحة، بالإضافة إلى السوق المركزي للخضر والفاكهة ببورتسودان.

من جانبه أشاد الوالي بالإنابة بمستوى الأداء والإعداد وجهود اللجنة في هذا المجال بالإسراع في استكمال الترتيبات والإعداد المبكر لافتتاحها على يد رئيس الجمهورية.