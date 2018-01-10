وزارة الثروة الحيوانية تبحث ترتيبات تنفيذ المشروع الإنتاجي المتكامل بمنطقة أرقين

الخرطوم 10-1-2018م(سونا) - بحث وزير الثروة الحيوانية الأستاذ بشارة جمعة أرور خلال لقائه الأستاذ إبراهيم حسن صادق أمين عام جمعية أرقين التعاونية ترتيبات تنفيذ المشروع الإنتاجي المتكامل بمنطقة أرقين بالولاية الشمالية.

وأعلن سيادته عن زيارتة للمنطقة خلال الاسبوع المقبل بالترتيب مع الادارات المعنية بالوزارة والتفاكر في عمل دراسة شاملة للبدء والتي يستند عليها في التنفيذ النهائي وفق الاجراءت الاولية بهدف الدخول في شراكة لخدمة انتاجية مثمرة تدعم المستويين المحلي والقومي و الاستقرار لانسان الولاية.

وأمن أرور على دور الوزارة في العمل على تطوير المزارع الرعوية وتطوير المشروعات التنموية لقطاعات الانتاج الحيواني والتوسع في مجال الصادر كهدف أساسي بناء على ما تم طرحه.

وأكد الوزير استعدادهم التام بالدعم الفني والإشراف لتحديد شكل الانتاج والصادر حسب طبيعة المنطقة.

من جهته امتدح الأستاذ إبراهيم حسن صادق أمين عام جمعية أرقين التعاونية دور الوزارة الاتحادية في التنفيذ والمتابعة لدعم الخدمات الانتاجية في مجال تحسين المراعي وتطوير بيئة الصادر ومتابعة الخطط وكيفية التنفيذ في الشروع للمشروع المتكامل في مجال عمل الأعلاف والتسمين، موضحا أن وضع اللبنات الأولى للمشروع ستحدد خلال زيارة السيد الوزير والوفد المرافق خلال الأسبوع القادم.