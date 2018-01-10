مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية يغلق مرتفعاً

الخرطوم 1-10-2018م(سونا) - أغلق مؤشر سوق الخرطوم للاوراق المالية اليوم مرتفعاً عند 4214.011 نقطة.

وفي معاملات اليوم ومقارنة مع تداولات يوم أمس فقد شهد هذا اليوم إرتفاع حجم التداول من 10.614.097 إلى 14.255.098 جنيها بنسبة ارتفاع بلغت 35%. وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 19.983 إلى 1.238.431 ورقة بنسبة ارتفاع بلغت 6.098%.

وانخفض عدد الصفقات المنفذة من 140 صفقة إلى 119 صفقة بنسبة انخفاض بلغت (15)%.

وفي مجال حركة الأسعار شهد قطاع البوك وشركات الاستثمار اليوم استقرار سعر البنك الإسلامي السوداني عند 0.16 قرش.

وسجل القطاع التجاري اليوم ارتفاع سعر السودانية للمناطق والأسواق الحرة من 20.3 إلي 21.3 جنيها.

وشهد قطاع الاستثمار والتنمية اليوم انخفاض سعر شركة الوطنية لنظم التعليم المتقدم من 4.2 إلى 4.06 جنيهات.

وسجل قطاع الشهادات الاستثمارية ارتفاع 9 إصدارات، استقرار سعر 7 إصدارات وانخفاض سعر إصدارة واحدة وذلك من جملة 17 إصدارة تم تداولها اليوم.