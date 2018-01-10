كلية الزراعة بجامعة الخرطوم تنظم منتدى عن الصناعات الغذائية وسلامة الأغذية

الخرطوم 10-1-2018م(سونا) - نظمت كلية الزراعة جامعة الخرطوم منتداها الشهري الثامن اليوم بقاعة الشارقة، بعنوان الصناعات الغذائية وسلامة الأغذية تحت شعار: (الارتكاز علي الزراعة المستدامة لإصلاح الاقتصاد القومي).

وقال دكتور حسن مضوي الاستاذ بقسم علوم وتقانة الأغذية بكلية الزراعة إن من اهداف التصنيع الغذائي حفظه من التلف بالتغليف والتجفيف والتجميد وغيرها وتحويل الخامات الزراعية إلى منتجات لها قيمة غذائية ومواصفات ومقاييس وجودة ، وايجاد فرص عمل للمواطنيين والتخفيف من حدة البطالة، وأشار إلى أن الصناعات الغذائية تشجع الصناعات الاخرى كصناعة التعبئة والمواد الكيمائية الحافظة.

واستعرض بعض مشاكل الصناعات الغذائية التي منها عدم توفر البنيات الأساسية في المناطق الصناعية خاصة الطاقة الكهربائية والمياه والطرق، وفرض رسوم وضرائب على مدخلات الانتاج، وقصور الترويج للصناعات المحلية وعدم التنسيق بين الجهات الصناعية والزراعية وقصور التدريب للعمالة وعدم التعامل مع التقنيات الحديثة.

من جهته قال الدكتور عوض سكراب المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس إن الهيئة لديها 16 لجنة فنية في مجال الأغذية واصدرت 1400 مواصفة في مجال الغذاء ولها مرجعيات دولية في مجال المواصفات، وتساهم في جودة الغذاء . وأشار إلى وجود 60 مختبر معتمد يركز اغلبه علي الأغذية ، مؤكدا ان الهيئة تتعامل بمهنية عالية في التحقق من جودة الصادرات، وقال إن لجنة شئون المستهلكين بالهيئة لديها فرقة موحدة لرقابة الأغذية ورقم لتبليغ الشكاوي من المواطنين، وإن الهيئة أسهمت في مجال الصناعات الغذائية بعقد ورش وسمنارات في مجال سلامة الأغذية.

واكدت دكتورة وداد عبد الحليم مدير مركز البحوث والاستشارات الصناعية اهتمام وزارة الصناعة على معالجة المصانع المتوقفة خاصة الصناعات الغذائية التي يجب التركيز عليها لرفع النتاج والانتاجية وقالت إن المصانع لا تشتغل بالطاقة التصميمية لها مما أدي الى استيراد القمح والسـكر والدقيق ، واشـارت إلى ضـعف التواصـل مع المراكز البحثية.

وأكد دكتور عبد الله المقبول مدير ضبط الجودة بشركة دال للصناعات الغذائية على اهمية الالتزام بالقوانين والجودة على سلامة الغذاء وهو متطلب عالمي، ودعا إلى اهمية الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والتثقيف ورفع الوعي بين المواطنين في مجال سلامة الأغذية.