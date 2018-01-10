وزير الدولة بالنفط والغاز: يثمن جهود منسوبي الخدمة الوطنية بقطاع البترول

الخرطوم 10-1-2017م(سونا) - ثمن المهندس سعدالدين حسين البشرى وزير الدولة بوزارة النفط والغاز دور منسوبى الخدمة الوطنية بوزارة النفط والغاز ، وقال خلال مخاطبة احتفال الخدمة الوطنية بعيد الاستقلال، ان الخدمة الوطنية تعتبر بوتقة لتكشيل المعارف والملعومات لدى الفرد ليكون بمستوى الجاهزية للانطلاق نحو خدمة الوطن .

واكد وزير الدولة ان منسوبى الخدمة بالوزارة يتمعون بمسئولية كبيرة تنبع من أهمية القطاع فى الدولة، مذكراً بان الاحتفال بالاستقلال يكمن باستغلال الموارد لنهضة البلد،مشيراً الى عدد من المربعات المنتجة للنفط وبعض المنشآت النفطية تدار بكوادر سودانية خالصة تتمتع بكفاءة ومهنية عالية.

وأضاف ان السودان يتمتع بموارد عديدة لاسيما المورد البشرى و ان الكادر السودانى ظلت تتسابق عليه شركات البترول العالمية للعمل فى الشرق الاوسط ودول اسيا ، مشيراً الى التعاون المثمر بين وزارتة والخدمة الوطنية من اجل نهضة علمية تؤدى الى تطوير صناعة النفط والغاز فى البلاد .

من جانبه قال الامين العام بالانابة د. محمد الامين ان وزارة النفط تهتم بكادر الخدمة الوطنية وتفتح له آفاق من اجل التعلم وتحمل المسئولية فى بناء الوطن ، مبيناً ان الاهتمام يغرس فيهم حب الوطن والولاء للمؤسسة.

كما اكد منسق الخدمة الوطنية بالوزارة الاستاذ طارق حسن خليفة على تميز منسوبى الخدمة الوطنية لابتكارهم لبرامج عمل تسهم فى تطور ادارة القطاع.