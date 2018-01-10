بكري يطلع على مجمل الأوضاع بولاية البحر الأحمر

الخرطوم 10-1-2018م (سونا) - وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح حكومة ولاية البحر الأحمر بالمضي قدما في تنفيذ مشروعات التنمية والخدمات بالولاية والاهتمام بمعاش الناس وقضاياهم.

واطلع سيادته لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم بوالي الولاية علي أحمد حامد، على سير العمل في تنفيذ مشروعات المياه والخدمات الصحية ومشروع كهرباء شرق السودان الذي يموله صندوق إعمار الشرق والذي يتوقع أن يكتمل العمل به في مايو القادم ودخول كافة المحليات في الشبكة القومية للكهرباء بجانب تأهيل مشروع دلتا طوكر بعد إدخال محصول القطن فيه.

واكد الوالي استقرار الأوضاع الأمنية على كافة الشريط الساحلي بالولاية وسير حركة النقل والمواطنين بصورة طيبة .

وقال إنه وبعد زيارة الرئيس التركي للبلاد تم توجيه منظمة التعاون والتنسيق التركي بإكمال العمل بجزيرة سواكن وجعلها موقعا سياحيا وميناء لحجاج إفريقيا وجعلها ذات عائد اقتصادي.