رئيس الجمهورية يؤكد أن اتساع رقعة السلام بالنيل الأزرق يقابله اتساع في رقعة مشاريع التنمية

الدمازين في 10 -1 -2018 م ( سونا ) - أكد المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية أن اتساع رقعة السلام يقابلها اتساع في رقعة التنمية بالنيل الأزرق.

جاء ذلك لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري الحاشد بمدينة الرصيرص العاصمة التاريخية للنيل الأزرق على شرف افتتاح مستشفى حوادث الأطفال بالرصيرص.

وقال البشير إنه وقف على كافة احتياجات الولاية، مضيفا أن تشييد واكتمال الطرق والكهرباء وخدمات الصحة والتعليم بالريف الشمالي للرصيرص والدمازين ستكون من أولويات التنفيذ في المرحلة القادمة مشيدا بوقفة جماهير الرصيرص وإسنادهم لحكومة الوفاق الوطني والترحيب به.