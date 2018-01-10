التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال النيابة العامة بين السودان ودولة قطر



الخرطوم فى 10-1-20118م (سونا) - وقع السودان ودولة قطر اليوم بمباني النيابة العامة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النيابة العامة حيث وقع عن جانب السودان مولانا عمر أحمد محمد النائب العام وعن الجانب القطري الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام القطري .

ونصت المذكرة على تبادل المعلومات بشأن القوانين والانظمة والاحكام ونظم العدالة الجنائية إلى جانب التعاون في مجال تدريب منسوبي النيابة العامة .كما نصت المذكرة على اجراء مشاورات ثنائية دورية لمراجعة مستوى وحجم التعاون في مجال التدريب وتلك التي تتعلق بتبادل المساعدة القضائية.

وقال النائب العام القطري في تصريح صحفي عقب التوقيع إن المذكرة جاءت مباركة لانشاء نيابة عامة مستقلة مؤكدا أن هذه الخطوة تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيرا الى أن فصل النيابة العامة عن وزارة العدل واستقلاليتها التامة يعتبر قرارا جريئا من فخامة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية وعودة لما كانت عليه الدولة الاسلامية في عهودها السابقة ويؤكد دعمه لدولة المؤسسات والقانون .

وثمن المري العلاقات الازلية والمتطورة بين السودان ودولة قطر في كافة المجالات، شاكرا حسن الاستقبال الذي حظي به منذ وصوله، واصفا ذلك بانها طبيعة الشعب السوداني .

وفي ذات السياق اكد مولانا عمر أحمد محمد النائب العام أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي في اطار التعاون الثنائي المشترك من خلال تبادل التدريب المشترك لوكلاء النيابة في كلا البلدين في مجال التحقيق وتبادل المعارف .

واشاد مولانا عمر بالعلاقات الوطيدة والازلية بين السودان وقطر عبر رابط العروبة والاسلام، مشيرا الى أن النائب العام القطري صاحب تجربة كبيرة وثرة في المجال القانوني مما يدفع الى الحرص على الاستفادة من التجربة القطرية .

وكان مولانا عمر أحمد محمد النائب العام قد استقبل النائب العام القطري علي المري وقدم له شرحا مفصلا عن قانون النيابة العامة للعام 2017 واستقلاليتها التامة في مباشرة الدعوى الجنائية من خلال التحقيق والتحري وسلطتها في مجال مكافحة الارهاب والاتجار بالبشر والفساد وغسل الاموال .

واشاد النائب العام القطري بتجربة النيابة العامة في السودان، واصفا الخطوة التي اتخذها فخامة البشير بالجريئة وتصب في الاتجاه الصحيح وقال "ننتظر من فخامة البشير الكثير".

ف ع

