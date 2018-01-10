بكري يطلع على الجهود التي تبذلها مؤسسة صلاح ونسي لأبحاث ومكافحة السرطان للحد من انتشاره



الخرطوم 10-1-2018م( سونا) - اطلع النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح على الجهود التي تبذلها مؤسسة صلاح ونسي لأبحاث ومكافحة السرطان للحد من انتشار المرض والتبصير به وسبل الوقاية منه.

ووقف سيادته لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم وفد المؤسسة برئاسة صلاح الدعاك الرئيس التنفيذي، على إنجازات المؤسسة في العام الماضي وخطة عمل المؤسسة للعام الجاري بجانب المخاطر التي تترتب على مرض السرطان .

وأوضح الدعاك أن في تصريحات صحفية أن عدداً من القطاعات ستشارك في اجتماع مجلس الأمناء في السابع عشر من يناير الجاري لتعزيز عمل المؤسسة وتحقيق أهدافها.

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