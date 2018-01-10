ضبط منشآت عشوائية لتعبئة السكر غير مطابق للمواصفات

الخرطوم 10-1-2018م (سونا) - تمكنت مباحث حماية المستهلك ومختصون من الهيئة السودانية للمواصفات ولاية الخرطوم ومختص من الصحة جبل الاولياء من ضبط 8 منشآت عشوائية لتعبئة السكر وغير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية ناقصة الوزن ، وفق خطتها للعام 2018 المستهدفة للسلع الاستراتيجية.

وكانت معلومات وردت الى فريق المباحث بالمنشآت العشوائية لتعبئة السكر بمنطقتي جبرة الصناعات35 ومنطقة الصناعات صافولا حيث تم حجز عدد 2256 جوال سكر زنة 10 كيلو.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بواسطة السلطات المختصة من الصحة جبل اولياء واغلاق المنشآت العشوائية .



