قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية يستعرض تقرير مشروع تقوية تعليم الأساس



الخرطوم فى 10-1-2018م (سونا) - استعرض قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية في اجتماعه اليوم الأربعاء بمجلس الوزراء برئاسة البروفيسور/ سمية محمد أحمد أبو كشوة نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول مشروع تقوية تعليم الأساس قدمته السيدة/ آسيا محمد عبدالله وزيرة التربية والتعليم يهدف المشروع الذي يأتي كمنحة من البنك الدولي الي تقوية نظم تعليم الأساس وتحسين البيئة التعليمية في مناطق مستهدفة وزيادة درجة توفير الكتب المدرسية بالإضافة الي تقوية التخطيط التربوي وآليات الإدراة القومية للتعليم في السودان .

وحوى المشروع عدة مكونات تمثلت في تحسين البيئة التعليمية من خلال تشييد (1112) فصلاً دراسياً في المجتمعات الريفية في (11) ولاية مختارة بجانب تنفيذ برامج الإجلاس بواسطة المدارس الفنية بالولايات بغرض توطين صناعة الإجلاس على المستوي المحلي ورفع قدرات وتدريب الطلاب المنتسبين للمدارس ومكون المنح الدراسية التي تهدف لتغطية المصروفات التشغيلية للمدارس وتوفير الكتب المدرسية و المواد التعليمية المجانية للطلاب ورفع كفاءة المعلمين بالبلاد .

وأشاد القطاع بدور المشروع في تغطية رقعة واسعة من الولايات وتحريك المجتمع المحلي من خلال المجالس التربوية وتشييد الفصول لضمان توفير مبالغ يستفاد منها في زيادة الإجلاس وإنشاء فصول جديدة.

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