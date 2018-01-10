قطاع الحكم والإدارة يناقش تقرير المجلس القومى لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج



الخرطوم فى 10-1-2018م (سونا) - ناقش قطاع الحكم والإدارة فى اجتماعه اليوم الأربعاء بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة الاستاذ أحمد بلال وزير الإعلام تقرير المجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج للعام 2016م حيث أبرز التقرير العديد من انجازات المجلس والتي جاء أبرزها في تمكين مفوضية نزع السلاح من تنفيذ الخطط المجازة على أرض الواقع وبفعالية وتسريح 4,485 مسرح واستقطاب مانحين جدد لدعم البرنامج واعادة الاستقرار بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي وإعادة الاطفال الجنود الذين صدر بحقهم عفو رئاسي إلى ذويهم .

وقد أجاز القطاع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال التدريب الشرطي بين حكومة السودان وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية كما اجاز اتفاقية العودة الطوعية للاجئين السودانيين الذين يعيشون فى تشاد واللاجئين التشاديين الذين يعيشون فى السودان لسنة 2017م .

وفي سياق متصل أجاز القطاع بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2017م والتي تهدف إلى تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة ومكافحتها بمزيد من التعاون .

ف ع



