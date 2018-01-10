نائب رئيس الجمهورية يطلع على سير الموسم الزراعى الشتوي



الخرطوم 10-1-2018م ( سونا) - اطلع نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن على سير الموسم الزراعي الشتوي وموقف الحصاد للعروة الصيفية .

وأوضح وزير الزراعة والغابات عبد اللطيف العجيمي في تصريحات صحفية عقب لقائه اليوم بالقصر الجمهوري بنائب رئيس الجمهورية إن هناك زيادة طرأت على محصولات الصادر فيما يلي القطن والسمسم وزهرة الشمس .

ولفت الى اهمية التعداد الزراعي وانشطة المجلس الأعلى للاغذية في رصد مؤشرات الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي وضمان وصول المدخلات والتمويل الاصغر للفئات الفقيرة لتحويلها الى منتجة.

وأبان المدير العام للبنك الزراعي صلاح حسن أحمد أن حجم التمويل للموسم الصيفي بلغ 2.7 مليار جنيه لزراعة سبعة ملايين فدان و700 مليون جنيه ل360 ألف فدان من محصول القمح باعتباره محصولا استراتيجيا .

وكشف أن المخزون الاستراتيجي بلغ 705 ألف طن من الذرة سيطرح قريبا بالاسواق للمحافظة على توازن الأسعار وسيتم توزيع جزء منه لقطاع الثروة الحيوانية .

واشار الى توفير البنك 600 حاصدة جاهزة للمزارعين الراغبين في الحصاد .

ف ع

