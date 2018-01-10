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أخبار محلية - سياسية

بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية السودانية الأردنية

التاريخ : 10-01-2018 - 04:11:00 مساءً

الخرطوم 10-1-2018م( سونا) - بحث مساعد رئيس الجمهورية الشيخ ابراهيم السنوسي والسفير الأردني بالخرطوم محمود الخزاعلة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.
وأكد السنوسي حرص السودان على تعزيز علاقاته مع الأردن بما يحقق المصالح المشتركة.
وأوضح السفير الأردني في تصريحات صحفية أن اللقاء تناول التعاون ببن البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى العربي والدولي وتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي والثقافي وكافة القضايا التي تهم المنطقة .
وأشار سيادته إلى انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة في السودان في أغسطس من العام الماضي خلال زيارة رئيس الوزراء الأردني للبلاد .
ف ع
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