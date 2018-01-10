افتتاح معرض البعد الرابع ضمن مهرجان الفنون الإسلامية بالشارقة

الشارقة 10-1-2018م / وام / افتتح سعادة عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة اليوم معرض " البعد الرابع " للفنان السوداني الراحل عثمان وقيع الله ضمن فعاليات مهرجان الفنون الإسلامية "أثر" الذي تنظمه إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة في دورته العشرين في متحف الشارقة للخط.

حضر الافتتاح معالي محمد المر و سعادة عبدالعظيم الصادق الكاروري القنصل العام لجمهورية السودان في دبي ومحمد إبراهيم القصير المنسق العام للمهرجان و مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة و منال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف الى جانب أساتذة الخط في مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة وبيوت الخطاطين والمشاركين في الورش والدورات وجمع من الفنانين في الخط والتشكيل وإعلاميون والجمهور المهتم بالخط العربي وقاماته ورموزه.

ويسلط المعرض الضوء على تجربة عربية رائدة في فن الخط الذي يضم عددا من أعمال الفنان السوداني الراحل ذات الاتجاه المُحدّث والريادي في السودان و حقيقة النشاط الفني والفكري لمبدع ينتمي إلى الحالة التشكيلية الفاعلة عربيا والمزدهرة حضاريا ويعتبر قامة مؤثرة في أجيال عديدة من أبناء بلده.

ف ع





