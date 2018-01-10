معتمد محلية شيكان بشمال كردفان يصدر مرسوما بتحديد اسعار وأوزان الخبز



الابيض 10-01-2018م (سونا) - اصدر الاستاذ الشريف الفاضل معتمد محلية شيكان بشمال كردفان مرسوما بتحديد اسعار واوزان الخبز لكافة المخابز بمناطق المحلية.

وقال المعتمد لـ(سونا) ان إصدار هذا المنشور يأتي انفاذا للمقترح الذي تقدمت به شعبه المخابز بالمحلية مبينا أنه تم تحديد أوزان الخبز بأن لاتقل وزن الرغيفة عن 70 جراما ولايزيد سعرها عن واحد جنيه موضحا ان هنالك تجاوبا من أصحاب المخابز مع المرسوم.

وأضاف المعتمد أن هنالك وفره في الدقيق يستطيع أي صاحب فرن شراء اي كمية بجانب وجود وكلاء شركات الدقيق بالأبيض يعملون علي تغطية احتياجات مخابز المحلية من الدقيق .

وشدد المرسوم علي أصحاب المخابز والعاملين بها بأهمية الالتزام بالتعرفة والأوزان .

علوية/ط ي