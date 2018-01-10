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أخبار محلية - سياسية

ابراهيم محمود يلتقي بمبعوث الأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان

التاريخ : 10-01-2018 - 04:31:00 مساءً

الخرطوم في 10-1-2018(سونا) - بحث مساعد رئيس الجمهورية المهندس إبراهيم محمود حامد لدى لقائه اليوم بمبعوث الأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان نيكولاس هايسوم، الترتيبات لاستئناف المباحثات لتحقيق السلام في السودان وفقاً لجهود الآلية الافريقية رفيعة المستوى.
وقال المبعوث الأممي في تصريح صحفي عقب اللقاء انه اجرى مباحثات ومناقشات مهمة مع مساعد الرئيس بشأن الترتيب للمباحثات باعتبارها فرصة مهمة لتحقيق السلام والاستقرار في السودان .
واشار في هذا الخصوص الى خارطة الطريق التي وضعها الاتحاد الافريقي عبر الآلية الافريقية رفيعة المستوى، معرباً عن أمله في أن تحرز هذه الجهود تقدماً خلال العام الحالي، بناء على ما تم في العام 2017 م .
وابان أن اللقاء تطرق الى موضوع تنفيذ اتفاقية التعاون بين السودان وجنوب السودان وموضوع ابيي .
ف ع

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