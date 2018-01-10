أسعار النفط عند أعلى مستوى منذ 2014



نيويورك 10-01-2018م (الجزيرة + رويترز) - صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، وارتفع سعر مزيج برنت إلى نحو 70 دولارا للبرميل، وذلك بعد هبوط حاد لمخزونات النفط الأميركية.



كما أسهم في زيادة الأسعار استمرار تأثر الأسواق بتخفيضات الإنتاج من جانب منظمة أوبك ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا.



وجرى تداول العقود الآجلة لسعر مزيج برنت عند نحو 69.12 دولارا للبرميل في التعاملات الصباحية بارتفاع 0.44%، بينما زاد سعر خام تكساس الأميركي إلى 63.41 دولارا بزيادة 0.7%، وهو أعلى مستوى منذ 9 ديسمبر/كانون الأول 2014.



وتترقب الأسواق أحدث بيانات مخزونات النفط في الولايات المتحدة عن إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم.



وقال معهد البترول الأميركي إن مخزونات النفط التجارية في البلاد هبطت الأسبوع الماضي بمقدار11.2 مليون برميل لتصل إلى 416.6 مليونا.



وجاء هذا الهبوط بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض بـ3.9 ملايين برميل في مخزونات الخام.



وأظهرت البيانات ارتفاعاً في مخزونات البنزين وبقية المشتقات النفطية، مشيرة إلى ارتفاع مستوردات النفط الخام بنحو 147 ألف برميل يوميا إلى نحو 7.8 ملايين برميل.



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