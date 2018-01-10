وزير الزراعة بولايةشمال كردفان يوكد أهمية التعاون الدولي لتقليل الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات

الابيض 10-1-2018م(سونا) -أكد الاستاذ محمد حامد سليمان وزير الزراعة والثروة الحيوانية و التنمية الريفية بشمال كردفان أهمية توظيف التعاون والتنسيق الدولي لتقليل الانبعاثات الناتجة عن ازالة الغابات. جاء ذلك خلال مخاطبته ختام ورشة الضمانات البيئية والاجتماعية التي نظمها برنامج خفض الانبعاثات الناتجة عن ازالة وتدهور الغابات بمشاركة غابات شمال وغرب وجنوب كردفان كما شاركت جهات ذات صلة ومنظمات مجتمع مدني وجمعيات طوعية .

و اشار إلى اولويات الانطلاقة التي تقوم على النماذج التي يتبناها المجتمع في الحماية والإدارة ، داعيا إلى اهمية اشراك اصحاب المصلحة في ادارة الموارد الغابية لمحاصر التصحر.

من جانبه اشار المهندس مسعود محمد مسعود المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية و التنمية الريفية إلى اهمية العمل على رفع الوعي البيئي لكافة شرائح المجتمع ،بجانب رفع قدرات الكوادر الفنية في مجال الموارد الطبيعيه في مجال خفض الانبعاثات.

في ذات السياق قدمت المهندس فاطمه رملي منسق برنامج خفض الانبعاثات عن ازالة وتدهور الغابات تنويرا عن فترة ة تنفيذ المرحلة الاولى من التشاور والمشاركة التي اشتملت على ورش عمل للتفاكر والتشاور بهدف رفع الوعي والاستعداد لبرنامج ومعرفة فوائده وتحديد اصحاب المصلحة ، وخرجت الورشة بالعديد من التوصيات التي تعمل على دعم البرنامج بصورة كبيرة.



