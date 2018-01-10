الدخيري يؤكد مقدرة السودان على سد الفجوة الغذائية في الوطن العربي





الخرطوم 10 -1- (سونا) اكد بروفيسور ابراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية قدرة السودان على سد الفجوة الغذائية التي تعاني منها الدول العربية بما يملكه من ثروات وامكانيات طبيعية تتمثل في وفرة المياه العذبة والعمالة السودانية المدربة والاراض الصالحة للزراعة في مساحة تتجاوز ال 200 مليون فدان.

واضاف الدخيري في تصريح (لسونا) على هامش فعاليات الجلسة الافتتاحية لورشة عمل مبادرة السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي الذي نظمتها وزارة المالية الاتحادية بالتنسيق مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بفندق سلام روتانا اليوم أن الورشة تأتي كجزء من عمل آلية تنفيذ المبادرة كما تشكل نقطة انطلاق للتداول حول المشروعات المقترحة للمبادرة بجانب انفاذ الرؤية المتفق عليها والتي تهدف إلى مساهمة السودان في سد الفجوة الغذائية العربية والتي تقدر ب 35 مليار دولار، مبينا أن المبادرة قد طرحها رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير في القمة العربية التي عقدت في الرياض عام 2013 م وتبناها الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لقناعته بجدواها في الإسهام في تحقيق الامن الغذائي العربي، مشيرا إلى أن الصندوق قدم معونة بمبلغ يعادل حوالى مليون جنيه لتغطية تكاليفها، مبينا أن الصندوق وقع عقدا مع شركة استشارية المانية لإعداد وتنفيذ دراسة حول المبادرة، مشيرا إلى أنه تم تقسيم الدراسة إلى اربع مهام حيث يتم في المهمة الاولى تحديد حجم الفجوة الغذائية الحالية في الوطن العربى من المحاصيل الرئيسية وهي القمح والسكر والزيوت واللحوم والألبان بجانب تحديد الإمكانيات الموجودة في السودان من مياه واراض وغيره بجانب تصميم نموذج يهدف إلى تحقيق افضل استفادة من من الموارد المائية والاراضي الزراعية والايدي العاملة المتاحة في السودان كما تضمنت المهمة الرابعة إعداد خطة شاملة وبرنامج زمني لتطوير قطاع الزراعة في السودان استنادا على المشاريع التي يتم تحديدها بواسطة الخبراء والمختصين .

ف ع

















