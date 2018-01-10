وزاراة المالية بولاية الخرطوم تؤكد ضرورة توفير السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة

الخرطوم 10-01-2018م (سونا) - أكد عادل محمد عثمان وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم ضرورة توفير السلع الاستهلاكية الضرورية للمواطن بأسعار مناسبة لرفع العبء عن المواطن ومعالجات ما أفرزته السياسات الاقتصادية الأخيرة.



وقال لدى ترؤسه الاجتماع الموسع مع مؤسسة الخرطوم التعاونية ومؤسسة العاملين بولاية الخرطوم والاتحاد التعاوني الولائي ومركز ثقافة المستهلك قال إن المعالجات التي قامت بها الولاية مع اتحاد الطلاب واتحاد العمال ستتبعها معالجات أخرى مع الاتحاد التعاوني ومؤسسة العاملين بالولاية لتوفير السلع بأسعار تأشيرية في منافذ بيع التعاونيات بالمؤسسات والاحياء والأسواق.



من جهته أكد عباس كرار رئيس الاتحاد التعاوني بولاية الخرطوم جاهزية الاتحاد لوضع معالجات يتم الاتفاق عليها مع الجهات ذات الصلة بالولاية، معلناً عن توفير بعض السلع الضرورية بأسعار تقل عن السوق بحوالي 30% سيتم الإعلان عنها لاحقاً.



في ذات السياق أعلنت مؤسسة العاملين بالولاية عن توفير (7) سلع أساسية بأسعار مناسبة للعاملين عبر التعاونيات بالمؤسسات الحكومية، مؤكداً استمرارية العمل على توفير السلع الاخرى.



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