حكومة جنوب كردفان تبدي إستعدادتها لفتح مكتب للصليب الأحمر

بالولاية



كادقلي 10 -1 -2018 م (سونا) - بحث نائب والي جنوب كردفان وزير التخطيط العمراني والموارد المائية الدكتور بابكر أحمد بابكر اليوم بمكتبه بأمانة الحكومة بكادقلي مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماوري بجنيف بحضور الأمين العام للهلال الأحمر السوداني عثمان جعفر وبعثة الصليب الأحمر بالسودان ومدير الهلال الأحمر فرع جنوب كردفان مريخة الضو مريخة بحث أوجه التعاون المشترك لتنفيذ جملة من المشروعات الخدمية والتتموية ضمن خطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للعام 2018م والوقوف على بعض الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها العام الماضي المتمثلة في مشروعات المياه ووضع الترتيبات لتنفيذ المشررعات حسب الأولويات وخطة الولاية للعام الحالي.

وأكد نائب الوالي حاجة الولاية لتنفيذ عدد من المشررعات المستعجلة لصالح العائدين الفارين من مناطق التمرد والمتأثرين بالحرب والنزاع ولاجئي دولة الجنوب.

وأشار إلى أن إلتزام الطرفين بوقف إطلاق النار ووقف العدائيات ساهم في استتباب الأمن والاستقرار وعودة أعداد كبيرة من العائدين.

وأعلن إستعداد حكومة الولاية بفتح مكتب للصليب الأحمر بالولاية لممارسة أنشطته على الأرض وتسهيل الإجراءات للشركاء كافة للعمل ضمن خارطة واستراتيجية الولاية.

وفي السياق اعرب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماوري عن شكره لحكومة الولاية على الترحيب والتخطيط للتعاون المشترك بين الجانبين

وأكد استعداد الصليب الأحمر توسيع أنشطته وتحديد الاحتياجات وتقديم المطلوبات والمساهمة في استقرار العائدين عبر مشررعات إنتاجية إضافة إلى تقديم المساعدة للاجئين.

فيما أكد الأمين العام للهلال الأحمر بالسودان جاهزية الهلال الأحمر مواصلة الأنشطة المختلفة مع الصليب الأحمر الدولي لخدمة انسان الولاية.

وطالب الصليب الأحمر وشركائه بمزيد من المشروعات لجنوب كردفان المتأثرة بالحرب.

جدير بالذكر أن الوفد وقف على صهريج المياه بمنطقة السمة شرق بكادقلي وعقد اجتماع مع الإدارات الأهلية استمع من خلاله لدور الإدارة الأهلية في السلام الإجتماعي والتعايش السلمي ومسوحات حاجة العائدين الحقيقية. إضافة إلى عقد اجتماع آخر مع المكتب التنفيذي للهلال الأحمر بالولاية والمتطوعين.