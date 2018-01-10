حسبو يوجه بالعمل على تعزيز حقوق الإنسان

الخرطوم 10-1-2018 م( سونا) - وجه حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية مفوضية حقوق الإنسان بالعمل وفق الرؤية الكلية للدولة في مجال تعزيز حقوق الانسان .

وشدد لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم بنائب رئيس المفوضية د. حسيب يونثان حماد بحضور د. مصطفى عثمان اسماعيل مندوب السودان الدائم بجنيف على مراعاة الحيادية والاستقلالية في تنفيذ خطة المفوضية.

وأوضح يونثان في تصريحات صحفية أن الاجتماع ناقش الخطة الإستراتيجية للمفوضية للعام 2018م خاصة فيما يتعلق بمرتكزات الخطة وعلى رأسها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني .

وأبان أن اللقاء بحث التنسيق بين المفوضية وبعثة السودان بحنيف فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان وجعل المفوضية ضمن المنظومة الدولية للمؤسسات المعنية بحقوق الانسان.



