نواب من البرلمان الكندي يزورون البلاد مطلع الأسبوع المقبل

الخرطوم 10-1-2018 (سونا) -التقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس الوطني دكتور محمد المختار بمكتبه صباح اليوم بالسفير الكندي بالسودان السفير صلاح الدين بني داؤود.

واعلن السفير الكندي عن زيارة مرتقبة لنواب من البرلمان الكندي للبلاد مطلع الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن الزيارة تهدف لبحث سبل التعاون البرلماني بين البلدين وفي المجالات الاخري.

وقال السفير ان هذه الزيارة تعتبر اول زيارة لبرلمانيين كنديين للسودان منذ فترة ،مضيفاً أنها تعطى انطلاقاً للعلاقات السودانية الكندية.

واشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس الوطني دكتور محمد المختار الى اهمية هذه الزيارة، مضيفاً أنها ستسهم في تعزيز العلاقات السودانية الكندية.



