انعقاد اجتماع مناقشة استخدام الأراضي المثلى بالسودان

الخرطوم فى 10 -1 2018 م (سونا) - انعقد اليوم بوزارة الزراعة والغابات اجتماع مناقشة خارطة استخدامات الأراضي المثلى للسودان؛ الذى ينفذه المركز العربى لدراسات المناطق الجافة (اكساد) بالجامعة العربية ورأس الاجتماع الدكتور رفيق علي صالح المدير العام للمركز، ومن الجانب السوداني الأمين حسن الأمين وكيل الوزارة بالإنابة والخبراء من الجانبين .

وناقش الاجتماع كيفية التحضيرات على إنفاذ مبادرة رئيس الجمهورية لتحقيق الأمن الغذائي العربي واستثمار الموارد الطبيعية وإعداد الخرط الموجهة لاستخدامات الأراضي بأحدث التقانات وتنفيذ العديد من المشروعات التى تخدم الخطط والبرامج الزراعية التى تنصب فى تحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالسودان .

وقال الدكتور وديد وجدي فوزي عريان؛ المنسق العام لمشروع استخدامات الأراضي للسودان بمركز اكساد لـ(سونا) إن المشروع يمثل أساسا لدعم مبادرة رئيس الجمهورية للأمن الغذائي حيث بدأ العمل فيه عام 2006 بولايات الشرق بالسودان بورسودان القضارف وكسلا؛ بمساحات 53 مليون هكتار، ويعتمد على دراسات الموارد الطبيعية بشكل متكامل عن التربة واستخدامها بأنواع المحاصيل ومعرفة تدهور التربة والموارد المائية والمراعي والغابات والثروة الحيوانية .

وأضاف: بدأ العمل فى المرحلة الأولى بتنمية 24 منطقة بالسودان، بعدد 15مشروعا عرضت على الدول المانحة بشرق السودان بلغت 3 مليارات دولار، فى العام 2009 بالكويت، كما تم الاتفاق للعمل فى المرحلة الثانية بثلاث ولايات فى شكل ثلاثة مجموعات بالشمالية ونهر النيل والخرطوم، ومنه ينطلق الى ولايات النيل الأزرق والنيل الأبيض والجزيرة وكردفان الكبرى؛ لتحديد مواقع جديدة وواعدة بمناطق المياه الجوفية وتحديد أفضل استخدام هذه الأراضي للتنمية المستدامة فى تلك المناطق.

وأشار إلى أن المشروع يخدم أكثر من 80 غاية من الـ99 غاية الأساسية؛ منها محاربة الفقر والجوع والتصنيع الزراعى والبنى التحتية، ومخاطر المياه، بجانب مشاريع أخرى مع الوزارات المعنية، مبينا أن الاجتماع ركز على الإسراع فى بدء العمل فى المرحلة الثانية.









