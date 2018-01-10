البرلمان يجيز مشروع قانون مجلس القضاء العالي لسنة 2017

الخرطوم 10-1-2018 (سونا) - أجاز المجلس الوطني - في جلسته اليوم برئاسة البروفيسور إبراهيم احمد عمر؛ رئيس المجلس - مشروع قانون مجلس القضاء لسنة 2017 المقدم من لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان، قدمه الأستاذ عثمان آدم حسن، رئيس اللجنة.

وقد اشتمل المشروع على اسم القانون وأحكام الصياغة، كما عرف القاضي الذي يعين بموجب أحكام قانون السلطة القضائية لسنة 1986 المعدل لسنة 2005.

وبرر المشروع أن القضاء سلطة وليس هيئة، وهذا يتسق مع الأجهزة الواردة فى نصوص القانون.

وأكد المتحدثون القانونيون المختصون أن القانون يجعل القضاء مستقلا تماماً وأن القضاة وحدهم من يقررون بشأن قضاياهم.

وأشارت الأستاذة تهاني تور الدبة، وزيرة الدولة بوزارة العدل أهمية مبادرة اللجنة فى مشروع قانون مجلس القضاء الذي يتسق مع مخرجات الحوار الوطني، مثمنة عمل المفوضية القومية للخدمة القضائية طوال الفترة الماضية.

واستعرضت الوزيرة عمل مجلس القضاء وصلاحياته وتكوينه وحياديته، وقالت إنه يجيز السياسات القضائية، متطرقة الى قانون السلطة القضائية ومحاسبته للقضاة.

