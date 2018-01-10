جهاز الأمن والمخابرات بكسلا يحبط محاولة تهريب سلع استهلاكية لدول الجوار

كسلا 10-1-208م (سونا) - أحبطت قوة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني بولاية كسلا؛ في إنجاز جديد يضاف لإنجازات الولاية في محاربة التهريب السلعي والمواد الاستهلاكية لدول الجوار ــ أحبطت محاولة تهريب كمية كبيرة من مختلف السلع الاستهلاكية والغذائية؛ شملت أدوية وعقاقير طبية ومستحضرات تجميل وخضروات وفواكه ومواد بترولية وغذائية وغيرها من السلع، كانت في طريقها الى خارج الولاية.

وحيا والي كسلا الأستاذ آدم جماع - لدى وقوفه على الإنجازالمحقق ــ حيا دور الجهاز وإفراده المنتشرين عبر وحداتهم على الشريط الحدودي لحماية اقتصاد البلاد مع الأجهزة الأمنية الأخرى .

وقال إن الأجهزة الأمنية بالولاية يدخل عملها في حيز قانون حالة الطوارئ المعلن بالولاية لتحقيق الانتصارات لأهل السودان، مشيرا الى أن كسلا استفادت كثيرا من قانون حالة الطوارئ وقفل المعابر الحدودية، مضيفاً أن مواطني الولاية تضرروا كثيرا من تهريب السلع بكميات كبيرة؛ خاصة الدقيق والوقود، وغيرها من المسائل الغريبة التي كشفت أن السودان غني بموارده وقادر على إعانة دول الجوار، مؤكدا في ذات الوقت سياسة حسن الجوار مع الجميع بحيث لايتضرر أحد.

وجدد جماع ثقته في الأجهزة الأمنية المختلفة وإدراكها للمسؤولية تجاه حماية الوطن واقتصاده.

من جانبه؛ أوضح اللواء شرطة يحيى الهادي سليمان مدير شرطة ولاية كسلا مقرر لجنة الأمن أن جريمة تهريب السلع الاستهلاكية تمثل طعنا في اقتصاد البلاد وخاصرة الوطن، مشيرا الى أن الجناة في سبيل الحصول على المال (الفاني) يتسابقون في ارتكاب جرائمهم .

وأضاف سليمان أن الإنجازات التي ظلت تتحقق بالولاية في هذا الجانب؛ تمثل إجابة واضحة لسؤال ظل يتردد عن سبب قفل المعابر الحدودية مع دول الجوار، مؤكدا بأن الجناة سينالون العقاب الرادع، وأن الأجهزة الأمنية بكل وحداتها عبر لجنة أمن الولاية ستقف سدا منيعا لدرء الجرائم الدولية والحدودية لتنعم البلاد بحدود آمنة مستقرة.

