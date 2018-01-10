وزير الخارجية يلتقي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان

الخرطوم 10-1-2018م (سونا) - التقى وزير الخارجية البروفيسور إبراهيم غندور بمكتبه ظهر اليوم بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان السيد نيكولاس هيسوم.

,تناول الاجتماع فرص إحياء العملية التفاوضية لإرساء السلام الشامل في كافة أرجاء البلاد مع الأطراف المتمنعة والتي لاتزال تتردد في الانضمام إلى طاولة المفاوضات بصورة جدية.

وأكد وزير الخارجية - خلال الاجتماع - استمرار التزام السودان بالعمل على التوصل إلى حل سياسي مع القلة التي لم تلحق بعد بركب السلام، وذلك عبر التفاوض وفق المرجعيات المتفق عليها، و أطلع سعادته المبعوث الخاص هيسوم على المرسوم الذي أصدره فخامة السيد رئيس الجمهورية والذي يقضي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر، وهو يؤكد - ضمن عناصر أخرى- جدية حكومة السودان في التوصل لسلام مستدام.

من جانبه؛ أطلع المبعوث الخاص الوزير على الجهود التي يقوم بها مكتبه في إطار تنشيط عملية السلام بالتعاون مع الأطراف الأخرى ذات الصلة، وأوضح أنهم في تواصل مستمر مع أولئك الذين لم يلتحقوا بعد بالعملية السلمية بغية إلحاقهم بجولة جديدة للتفاوض أملاً في الوصول الى اتفاق شامل لوقف العدائيات.

من ناحية أخرى تطرق الجانبان إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية التي تحظى بالاهتمام المشترك ومنها جهود تحقيق السلام وإعادة الاستقرار في جمهورية جنوب السودان.

