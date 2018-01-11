مجلس الأمن الدولى يرحب بالمحادثات بين الكوريتين

نيويورك 11-1-2018م (أ ف ب) رحب مجلس الأمن الدولي الأربعاء، بالمحادثات التى جرت بين الكوريتين الثلاثاء وكانت الأولى بينهما منذ أكثر من عامين، معربا عن أمله في أن تمهد هذه الخطوة الطريق أمام جعل شبه الجزيرة الكورية خالية من السلاح النووي.

وقال سفير كازاخستان لدى الأمم المتحدة خيرت عمروف الذى تتولى بلاده الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن في تصريح للصحفيين إن "مجلس الأمن يرحب بالخطوات والاتصالات التى جرت بين جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية وجمهورية كوريا".

وأضاف أن "أعضاء المجلس أشاروا إلى أن حوارا مبدئيا بين الكوريتين يمكن أن يفتح إمكانيات أمام بناء الثقة فى شبه الجزيرة الكورية للحد من التوترات والوصول إلى نزع السلاح النووي".

ولفت عمروف إلى أن "أعضاء المجلس يعربون عن أملهم في أن يؤدي هذا التفاعل إلى جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من الأسلحة النووية".

بدوره قال السفير السويدي لدى الامم المتحدة اولوف سكوغ الذى تؤدى بلاده دورا كبيرا في العلاقات بين كوريا الشمالية والمجتمع الدولي "نرحب بالتقدم المحرز في محادثات بانمونجوم".







