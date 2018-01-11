شركات سيارات اجنبية تسحب 17 ألف سيارة من كوريا الجنوبية بسبب الاعطال

سيئول في 11 -1-2018 م ( بنا ) - قالت شركات مرسيدس بنز وأودي فولكسفاجن وسوبارو انها تعتزم سحب نحو 17 ألف سيارة طواعية من كوريا الجنوبية بسبب وجود مشاكل عدة يمكن أن تتسبب في حوادث.



ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن وزارة النقل الكورية الجنوبية اليوم إن 8854 سيارة من 24 نموذجا لمرسيدس بنز منتجة خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2016 اكتشف فيها خلل في الحزام والوسادة الهوائية.



وينتظر أن يبدأ السحب تدريجيا اليوم ويشمل 16797 سيارة عبارة عن 32 نموذجا من قبل شركات السيارات الأربع الأجنبية، بحسب ما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء .



واوضحت انه يوجد هناك أكثر من ستة آلاف سيارة لأربعة موديلات تم استيرادها وبيعها بواسطة أودي فولكسفاجن كوريا، أنتجت خلال الفترة من 2009 إلى ديسمبر 2012 بها عيوب في نافخة الوسادة الهوائية ، فضلا عن سحب ألف و677 سيارة سوبارو و46 شاحنة دايملر لنفس العيوب،



وقالت الوزارة، إن أصحاب هذه السيارات يمكنهم زيارة مراكز الخدمة والصيانة المحددة لتغيير الأجزاء مجانا كما أن الأشخاص الذين قاموا بتصليح سياراتهم بأنفسهم قبل السحب يكونوا خاضعين للتعويض من الشركات المنتجة للسيارات .

