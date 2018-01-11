الدولار الأمريكي واليورو يستقران.. أمام الدينار

الكويت 11-1-2018 م (كونا ) - استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 301ر0 دينار في حين استقر اليورو عند مستوى 360ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس الأربعاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض ليسجل 406ر0 دينار بينما ارتفع الفرنك السويسري إلى مستوى 307ر0 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.

وفي الولايات المتحدة تراجع سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات أمس عقب صدور تقرير حول استعداد الصين إبطاء وتيرة مشترياتها من سندات الخزانة الأمريكية أو وقفها خلال الفترة المقبلة.

