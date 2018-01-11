المكتب القيادي للمؤتمر الوطني يتخذ جملة من التدابير لمعالجة الاوضاع الاقتصادية

الخرطوم 11-1-2018 (سونا) - ناقش المكتب القيادي للمؤتمر الوطني الاجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها في اطار الميزانية. واتخذ جملة من الاجراءات والتدابير.

وقال المهندس إبراهيم محمود نائب رئيس الحزب في تصريح صحفي عقب الاجتماع ان المكتب القيادي امن على الاجراءات التي اتخذت بولاية الخرطوم لتخفيف حدة اثارها علي المجتمع وخاصة الفئات الضعيفة عبر الدعم وتوفير السلع وضبط الاسواق للحد من كثرة الوسطاء وزيادة الاسعار بصورة غير مبررة،

وطالب باتخاذ اجراءات في هذا الخصوص، مبينًا انه تم في الموازنة إعفاء الجمارك حتى لا تتأثر معظم السلع الضرورية بزيادة سعر الدولار وتمثل اكثر من 60% من السلع المستوردة وخاصة الاساسية التي يحتاجها المواطن من المواد الغذائية والبترولية واحتياجات النقل من قطع غيار وغيرها.

واضاف ان المكتب القيادي طالب خلال الاجتماع باتخاذ ترتيبات للحد من ارتفاع الأسعار كما تمت مراجعة الولايات .

وطالب الدولة بوضع معالجات مع الولايات ودعمها لاتخاذ اجراءات لتخفيف الاسعار وتنظيم الاسواق

واشار الى ان الاجتماع كون لجنة على مستوى الحزب للمتابعة اليومية لكيفية زيادة الانتاج والصادرات بصورة مستمرة بالتنسيق مع الدولة وطلب من الحكومة تكوين لجان مختلفة في هذا الخصوص لايجاد حلول جذرية لضعف الانتاج والصادرات.

كما اطمان الاجتماع علي زيادة الانتاج من القطن والسمسم والمحاصيل الاخري وطالب بمراجعة سياسات الصادر

وامن على اجراء الحكومة بشراء الذهب عن طريق بنك السودان.

ووجه بدراسة اي اثر محتمل بزيادة الكهرباء علي الانتاج الزراعي.

