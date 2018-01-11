سعر برميل النفط الكويتى يرتفع 93 سنتاً

الكويت 11-1-2018 م (كونا ) - ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 93 سنتا في تداولات أمس الأربعاء ليبلغ 09ر66 دولار أمريكي مقابل 16ر65 دولار للبرميل في تداولات يوم الثلاثاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس مدعومة بقوة الطلب مع استمرار تخفيضات الإنتاج التي تطبقها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالتعاون مع دول من خارجها على رأسها روسيا.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 38 سنتا ليصل عند التسوية إلى مستوى 20ر69 دولار كما ارتفع سعر برميل خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 61 سنتا ليصل عند التسوية إلى مستوى 57ر63 دولار.

