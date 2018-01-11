اسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم الخميس

الخرطوم 11-1-2018(سونا)- حدد بنك السودان المركزى أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم الخميس شراء وبيعا ومتوسط الأسعارعلى النحو التالي:
العملة الشراء البيع المتوسط
الدولار 6.9979 7.0329 7.0154
الين الياباني 0.0623 0.0626 0.0625
الجنيه الاسترليني 9.4630 9.5103 9.4867
الفرنك السويسري 7.1128 7.1484 7.1306
الدولار الكندي 5.6107 5.6388 5.6247
كرونة السويدية 0.8499 0.8541 0.8520
الكرونة النرويجية 0.8629 0.8672 0.8651
الكرون الدنماركي 1.1213 1.1269 1.1241
الدينار الكويتي 23.0725 23.1879 23.1302
الريال السعودي 1.8661 1.8754 1.8708
الدرهم الاماراتي 1.9053 1.9148 1.9101
ريال قطر 1.9221 1.9317 1.9269
الدينار البحريني 18.5621 18.6549 18.6085
ريال عماني 18.1764 18.2673 18.2218
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 9.5143 9.5647 9.5395
الدولار الحسابي (مصر) 0.5054 0.5116 0.5085
اليورو 8.3495 8.3912 8.3703