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وزير الطاقة الإماراتى : أوبك ملتزمة باتفاق خفض المعروض للعام بأكمله

التاريخ : 11-01-2018 - 09:44:00 صباحاً

أبوظبي 11-1-2018 م (رويترز) - قال وزير الطاقة الإماراتي يوم الخميس إنه يتوقع أن تتوازن سوق النفط في 2018 وإن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ملتزمة بمواصلة العمل باتفاق خفض المعروض حتى نهاية العام الحالي.

وقال الوزير سهيل المزروعي خلال مناسبة في العاصمة الإماراتية أبوظبي ”أوبك ملتزمة بما قررته عندما اجتمعنا في نوفمبر (تشرين الثاني 2017)... وهو مواصلة هذا العمل لعام كامل“ مضيفا أن تحقيق التوازن الكامل بين العرض والطلب على النفط يتطلب مزيدا من الوقت.

وقال إنه يتوقع أن يتحقق توازن السوق في 2018 لكن تصريف فائض المعروض سيستلزم المزيد من الوقت.

وأضاف المزروعي، وهو الرئيس الحالي لأوبك، أنه غير قلق من حدوث صدمة في المعروض بسبب تراجعات إنتاج الخام في فنزويلا والاضطرابات السياسية في إيران.
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