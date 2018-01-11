اشادة بعمل الوكالة اليابانية (JICA) لتطوير المشروع الزراعي بمنطقة العالياب

عطبرة 11-1-2018 ( سونا )- عبر مزارعو مشروع العالياب الزراعي بولاية نهر النيل عن تقديرهم وشكرهم لما قامت به الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( JICA) تجاه المشروع الزراعي وأهالي المنطقة بصورة عامة.

وحيا رئيس مجلس إدارة مشروع العالياب الزراعي عبد الحي الماحي عكريب فى تصريح لـ (سونا) العلاقات الأخوية التي تربط بين شعبي السودان واليابان ووصفها بالأنموذج في العلاقات الإنسانية مشيرا الى الجهد الكبير والمقدر الذي قامت به الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( JICA ) تجاه تطوير مشروع العالياب موضحا أن الوكالة وضعت المشروع على طريق الإنتاج والنهضة الحقيقية عبر تركيب " بيارة " حديثة ورفع قدرات المزارعين بالتدريب وتوفير مصانع للحبوب الزيتية ولتجفيف البصل بعد إنشاء حقول إيضاحية لإدخال المشروع في الموسم الصيفي بزراعة محاصيل نقدية تتمثل في الفول السوداني، عباد الشمس والسمسم مؤكدا على أن التجارب أثبتت نجاح تلك المحاصيل.

وقال عكريب ( لسونا) ان الوكالة قامت بمعالجة مشكلات قنوات الري وتأهيلها بإدخال نظام القنوات المبطنة لمنع الحشائش الطفيلية والمحافظة على كميات المياه المتدفقة مضيفا أن الوكالة عملت على تدريب المزارعين والمرأة بالعالياب على كيفية إنشاء مشاتل الخضروات والفواكه الى جانب بناء كبري يربط قرى المنطقة والمشروع لينهي معاناة المواطنين في فصل الخريف والفيضان .

وأشار عكريب الى تأهيل الوكالة لبوابات " الانجليز " التي تهالكت والتي كانت تشكل حماية للمنطقة والمشروع من الفيضانات والسيول. ونوه الى أن برنامج الوكالة مع المشروع والمنطقة مقررا له الاستمرار حتى نهاية 2019م معربا عن أمله في أن يحقق المشروع أكبر المكاسب من البرنامج وعبر عن شكره الخالص لشعب اليابان الصديق وسفارة دولة اليابان بالسودان وللوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( JICA) ..

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